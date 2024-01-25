ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تعالج وتفحص 7500 رأس ماشية مجانا بمحافظة أسيوط

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذ مركز بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية بمحافظة أسيوط من يوم  20 /1/ 2024 حتى 25 /1/ 2024؛ إذ جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي أسيوط  لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب  صغار المربيين.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 666 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1185 وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 2171 حالة.

كما تم عمل 28 عملية جراحية وتم تحصين 1042 بالتحصينات غير سيادية وتم الرش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 1356 وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد إجمالي 7519 حالة لدى 4106 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز والإبل بالمحافظة.

قافلة بيطرية أسيوط الثروة الحيوانية