رئيس ناميبيا يتوجه إلى الولايات المتحدة لعلاج السرطان

قال مكتب رئيس ناميبيا هيج جينجوب (82 عاما)، إنه يسافر جوا إلى الولايات المتحدة لتلقي علاج طبي "متخصص" لمرض السرطان.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان مكتبه أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابته بـ”خلايا سرطانية”.

وأضاف مكتبه أن الرجل البالغ من العمر 82 عاما سيتلقى "علاجا جديدا" في الولايات المتحدة لمدة أسبوع قبل أن يعود لمواصلة علاجه في ناميبيا، بحسب ما أوردته إذاعة “بي بي سي” البريطانية.

وسيتولى نائب الرئيس نانجولو مومبا مهام الرئيس بالنيابة أثناء غيابه.

وتزايدت المخاوف بشأن صحة جينجوب، حيث ذكرت تقارير أنه اعترف العام الماضي بأنه أصبح ضعيفا.

ونقلت وسائل إعلام ناميبية تصريحات سابقة للرئيس قال فيها "هل ترون كيف أقف هنا؟ هذا يعني أنني متعب ولا أشعر أنني بخير".

ومن المقرر أن يتنحى جينجوب في نهاية فترتي ولايته في وقت لاحق من هذا العام.

وفي بيان صدر أمس الأول الثلاثاء، قال نائب رئيس حزب سوابو الحاكم، نيتومبو ناندي-ندايتواه، إن جينجوب في "معنويات جيدة" ويتلقى "رعاية طبية جيدة".

وقال مكتب الرئيس إنه سيعود من الولايات المتحدة في الثاني من فبراير، وسيتم إجراء 95% من علاج الخلايا السرطانية في ناميبيا.

وقالت الأسبوع الماضي، إن الأطباء أجروا تنظير القولون وتنظير المعدة للرئيس وأعقب ذلك إجراء خزعة كشفت عن وجود خلايا سرطانية.

ولم يقدم مكتبه المزيد من التفاصيل حول حالة جينجوب، لكنه قال في ذلك الوقت إنه سيواصل مهامه الرئاسية.

وخضع جينجوب لعملية جراحية في الشريان الأبهر العام الماضي، بينما كشف في عام 2014 عن نجاته من سرطان البروستاتا.

ومن المقرر أن تجري ناميبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في نوفمبر المقبل.