زي النهارده.. انتصار العباسيين على الأمويين في معركة الزاب الكبرى

تمر اليوم الخميس الموافق 25 شهر يناير ذكرى، انتصار العباسيين على الأمويين فى معركة الزاب الكبرى؛ إذ كان ذلك في 25 شهر يناير عام 750 ميلادي، والتي أسفرت عن سقوط الدولة الأموية، عقب حكمها لمدة 88 عاما، وتولى أبى العباس السفاح الخلافة، ليصبح أول خليفة عباسى.

معركة الزاب الكبرى

وقعت المعركة في 11 من جمادى الآخرة عام 132 هـجري الموافق 25 يناير عام 750، قرب نهر الزاب الكبير وهو أحد روافد نهر دجلة ويقع في شمال العراق.

أحداث المعركة

ووقعت المعركة بين الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد والقائد العباسي عبد الله بن علي؛ إذ التقى الجيشان في منطقة الزاب بين الموصل وأربيل، وفر مروان إلى مصر، عقب إنهزام جيش مروان وفر إلى مصر.

وقتل في مدينة أبي صير فكان آخر خلفاء بني أمية في الشام، وبمقتله انتهت عمليا الخلافة الأموية ولذلك تعد إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، ولم ينج من الأمويين إلا عبد الرحمن بن معاوية الملقب بـعبد الرحمن الداخل، وفر معاوية أيضا إلى الأندلس وأسس الدولة الأموية الثانية بها.

أسباب وقوع معركة الزاب

بدأ ت الخلافة الأموية في الانهيار في عهد مروان بن محمد، وثار ضده الخراسانيون ضده وعلا شأن بني العباس، فتوجه مروان إلى الثوار في جيش كبير.

وزحف الخليفة الأموي مروان بن محمد بجيشه حتى وصل إلى الموصل، ونزل دجلة، وسار إليه جيش العباسيين، وعسكر على الزاب الأكبر بقيادة عبدالله بن على فكان النهر بينهما.

نتائج المعركة

قطع العباسيون الجسر فغرق العديد من جيش مروان وقتل آخرثم تتبعه العباسيون حتى قتلوه عام 750 ميلادي، مما أدى إلى سقطت الدولة الأموية، وقامت الدولة الأموية في الأندلس، ونهوض الدولة العباسية.