مصرع طالب في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالقليوبية

لقي طالب مصرعه في مشاجرة مع آخرين بسبب تدخله لمنع قيام شاب "جاره" من مضايقة إحدى الفتيات، فنشبت مشاجرة بين المتوفي ووالده وبين المتهم ووالده أسفرت عن إصابة المجني عليه وتوفى متأثرًا بإصابته، وجرى نقل الجثة للمستشفى وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وفي التفاصيل تلقى مأمور مركز شرطة قليوب، إشارة من أحد المستشفيات بوصول طالب مصاب بجرح طعني بالصدر ونزيف بالبطن والصدر وتوفى أثناء إسعافه.

وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، وتوصلت تحريات مباحث مركز قليوب، أنه بسؤال والد المتوفي قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص و"نجله" بسبب خلافات الجيرة لملاصقة محل عمله بمنزل المتهمان وقيام الثاني بمضايقة الفتيات العاملات لديه، ولدى تدخل نجله المتوفي لمناصرته، تعدى الثاني عليه بسلاح أبيض"مطواة" محدثاً إصابته التي أودت بحياته وفرا هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر الثاني بتخلصه من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة فأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة.