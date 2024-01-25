انتشار معدات شركة المياه والصرف بالقاهرة والجيزة تحسبًا لسقوط أمطار

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة بمحافظات القاهرة الكبرى، تحسباً لسقوط أمطار، في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وانتشرت معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، على كافة المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير.

وحذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من احتمالية سقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى متوسطة، مساء اليوم الخميس، على محافظات القاهرة الكبرى.

جديرُ بالذكر، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة مياه الأمطار، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى بالمحافظات.