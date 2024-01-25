تداول 17 ألف طن و1152 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1152 شاحنة و65 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 597 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 555 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة، امل والحرية1 وغادرت السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 4300 طن بضائع و 536 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.