رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ72

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة جامعة المنوفية، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية الباسلة ٧٢.

كما دعا المولى عز وجل أن ينعم على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء فى ظل قيادته الحكيمة.

وأكد رئيس جامعة المنوفية، أن عيد الشرطة هو عيد للمصريين جميعًا، ويعد ملحمة تاريخية جسدت تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل، موجهًا التهنئة لقيادات ورجال الشرطة، عيون مصر الساهرة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل وأن يوفقهم فى تحقيق أمن البلاد والمواطنين.

وثمن الدكتور أحمد القاصد، دور رجال الشرطة المصرية البواسل وجهودهم الملموسة في محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن ومحاربة الفساد وتأمين الأفراد والممتلكات.

كما أشاد القاصد، بتضحيات رجال الشرطة للحفاظ على الأمن، مؤكدا أن مصر لن تنسى الشهداء الأبرار من رجال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الذكية فداءً للوطن.