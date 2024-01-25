غدا.. مكتبة مصر الجديدة تقدم "قصص في معايشة الذكاء الاصطناعي"

تنظم مكتبة مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى ندوة بعنوان "قصص في معايشة الذكاء الاصطناعى" في الخامسة من مساء غد الجمعة.

تتناول الندوة تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتنا اليومية من خلال تجارب وقصص مختلفة، حيث تعطى للمشاركين في الندوة فهماً أعمق للذكاء الاصطناعي وكيفية تأثيره على العالم، ويعزز قدرتهم على التكيف والابتكار في عصر يتسم بالتغييرات التكنولوجية السريعة.

يحضر الندوة المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء سابقا والدكتور وائل بدوي أستاذ الذكاء الاصطناعي بالجامعة المصرية الصينية

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الندوة تستهل بشرح مبسط للتعريف بالذكاء الاصطناعي وتطوره عبر الزمن، تعقبها مناقشة عدد من المحاور في مقدمتها الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية بعرض قصص وتجارب حقيقية تبين كيف غير الذكاء الاصطناعي حياتنا اليومية، مثل الأجهزة الذكية والمساعدين الصوتيين، والذكاء الاصطناعي في الأعمال والصناعة في مناقشة حول كيفية أستخدام الشركات والمؤسسات للذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين فهمهم للذكاء الاصطناعي، طرق عمله.

كما تناقش الندوة تأثر الذكاء الاصطناعي على مختلف جوانب الحياة واكتساب معرفة عملية حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأعمال، التعليم، والصحة، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل، الأخلاقيات والذكاء الاصطناعي ومناقشة حول التحديات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل الخصوصية، واتخاذ القرارات الآلية، واستعراض كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعى في المجال التعليمي والبحث العلمي وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي ومناقشة توقعاته المستقبلية، وفى النهاية تنظم جلسة أسئلة وأجوبة لفتح المجال للجمهور لطرح أسئلتهم وتبادل الأفكار مع المتحدثين.