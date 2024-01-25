الجيش الأوكراني: البنية التحتية تعطل نقل طائرات F-16 إلى كييف

قال مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، اليوم الخميس، إن الشركاء الغربيين مستعدون لنقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا، لكن ليس كل شيء جاهزًا لاستلامها واستخدامها القتالي.

وأوضح الجيش الأوركراني أنه "يجب أن يكون الطيارون والبنية التحتية والمهندسون جاهزين لاستخدام طائرات F-16، والشركاء الغربيين على استعداد لتزويدنا بالمعدات ولكن السؤال: هل كل شيء جاهز لها للعمل في أوكرانيا؟" بحسب ما أوردته ريا نوفوستي الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الغرب يتوقع تزويد أوكرانيا بأول مقاتلة من طراز F-16 والقدرة على خدمتها في عام 2024.