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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني: البنية التحتية تعطل نقل طائرات F-16 إلى كييف

طائرات عسكرية
طائرات عسكرية
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قال مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، اليوم الخميس، إن الشركاء الغربيين مستعدون لنقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا، لكن ليس كل شيء جاهزًا لاستلامها واستخدامها القتالي.

وأوضح الجيش الأوركراني أنه "يجب أن يكون الطيارون والبنية التحتية والمهندسون جاهزين لاستخدام طائرات F-16، والشركاء الغربيين على استعداد لتزويدنا بالمعدات ولكن السؤال: هل كل شيء جاهز لها للعمل في أوكرانيا؟" بحسب ما أوردته ريا نوفوستي الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الغرب يتوقع تزويد أوكرانيا بأول مقاتلة من طراز F-16 والقدرة على خدمتها في عام 2024.

الجيش الأوكراني طائرات F-16 البنية التحتية القوات الجوية الأوكرانية