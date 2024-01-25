بالفيديو.. محلل سياسي: تصاعد الأحزاب اليمينية يهدد قرارات الوحدة الأوروبية

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، محمد يوسف، إن تصاعد الأحزاب اليمينية في أوروبا يهدد قرارات الوحدة الأوروبية، ودعم أوكرانيا ويعطي المجال لروسيا للسيطرة على أوكرانيا والتقدم في السيطرة على أوكرانيا وكسب المزيد.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تصاعد ترامب ونجمه في الولايات المتحدة سيدعم تصاعد هذه الأحزاب والنتائج التي خرجت أمس وستعطي الفرصة لهذه الأحزاب أن تتقدم في أوروبا.

وتابع أن هذه الأحزاب شعبوية يمينية متطرفة، وهو ما يحدث في فرنسا وألمانيا تحديدا، ورغم أن الحكومة في إيطاليا يمينية إلا أنها مع دعم أوكرانيا وتقديم السلاح لها فيما يعكس أن اليمين في إيطاليا يختلف عن اليمين في أوروبا، وهذا التصاعد سيكون ائتلافا في البرلمان الأوروبي وسيكون عامل ضغط على سياسات الاتحاد الأوروبي.