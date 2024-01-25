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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير العدل الفلسطيني: على إسرائيل احترام والتزام التدابير المؤقتة الخاصة بمحكمة العدل الدولية

وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني
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قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية غدا تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدا أنه على إسرائيل احترام والتزام التدابير المؤقتة التي ستصدرها محكمة العدل الدولية. 

وأشار وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات خاصة لفضائية “القاهرة الإخبارية”، إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو. 

وأكد أنه يجب عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، موضحا أنه من حق جنوب أفريقيا أن ترفع شكوى لمجلس الأمن تلزم إسرائيل احترام التدابير المؤقتة حال رفض الاحـتلال الالتزام بها. 

وزير العدل الفلسطيني محكمة العدل الدولية