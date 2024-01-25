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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير بالتغيرات المناخية يكشف أسباب ظاهرة تقلب الخريطة الحرارية

الدكتور عادل بن
الدكتور عادل بن يوسف
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قال الدكتور عادل بن يوسف، خبير بالتغيرات المناخية، إن ظاهرة تقلب الخريطة الحرارية تنتج عن عوامل متعددة منها الطبيعية منها التغيرات في النظام الشمسي وانبعاثات البراكين وتغيرات مدار الأرض.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اختلال القطب الشمالي سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق.

وأوضح أن التغيرات ستكون في نسق تصاعدي وهذا ما نشهده اليوم، وليس ما يحدث تغيرات بل هو اختلال لأننا نتجاوز المستويات القصوى.

وأشار إلى أن النظام الشمسي تغير وله تأثيرات وليس الإنسان فقط، وهو ما يؤثر على القارات المختلفة والقطبين.

اختلال القطب الشمالي الخريطة الحرارية