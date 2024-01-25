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الخميس 25 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس "15 مايو": بيع محال تجارية بمنطقة الزهور.. وضخ الغاز الطبيعي لوحدات دار مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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صرح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم بيع 7 محال تجارية بمساحات تتراوح من (١٩م٢ : ٤٠م٢) بسوق منطقة زهور مايو بالمدينة، وذلك في جلسة للمزاد العلني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز.

وجدير بالذكر أن جلسة المزاد العلني عقدت بحضور مفوض مجلس الدولة، وممثل قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، ومندوب وزارة المالية، وأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من الإدارات المعنية بالجهاز وشرطة التعمير.

وفي سياق متصل، أشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أنه تم ضخ الغاز الطبيعى فى الشبكة الرئيسية لمشروع دار مصر، وجارٍ تركيب العدادات وتقديم خدمة الغاز الطبيعي للعملاء.

وأفاد رئيس الجهاز، بأنه تم التنسيق مع مسئولى شركة الغاز لسرعة تركيب العدادات والبدء فى ضخ الغاز وتشغيله تلبية لمطالب السكان، موضحاً أن جهاز المدينة يعمل جاهدا لتوفير الخدمات للمواطنين على مستوى جميع المراحل.

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جهاز تنمية مدينة 15 مايو مزاد علني محال تجارية