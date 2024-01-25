تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 على النحو التالي:
كأس آسيا 2023:
01:30 كوريا الجنوبية × ماليزيا
01:30 الأردن × البحرين
05:00 قيرغيزستان × عمان
05:00 السعودية × تايلاند
كأس ملك إسبانيا:
10:00 أتلتيكو مدريد × إشبيلية
كأس الاتحاد الإنجليزى:
09:45 بورنموث × سوانزي سيتي
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. السعودية تصطدم بتايلاند في كأس آسيا وأتلتيكو مدريد تواجه إشبيلية
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 على النحو التالي: