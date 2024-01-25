ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. السعودية تصطدم بتايلاند في كأس آسيا وأتلتيكو مدريد تواجه إشبيلية

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 على النحو التالي:
كأس آسيا 2023:
01:30 كوريا الجنوبية × ماليزيا
01:30 الأردن × البحرين
05:00 قيرغيزستان × عمان 
05:00 السعودية × تايلاند
كأس ملك إسبانيا:
10:00 أتلتيكو مدريد × إشبيلية
كأس الاتحاد الإنجليزى:
09:45 بورنموث × سوانزي سيتي

تشاهدون اليوم كأس آسيا 2023 السعودية كأس ملك إسبانيا كأس الاتحاد الإنجليزي