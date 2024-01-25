تشاهدون اليوم.. السعودية تصطدم بتايلاند في كأس آسيا وأتلتيكو مدريد تواجه إشبيلية

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 على النحو التالي:

كأس آسيا 2023:

01:30 كوريا الجنوبية × ماليزيا

01:30 الأردن × البحرين

05:00 قيرغيزستان × عمان

05:00 السعودية × تايلاند

كأس ملك إسبانيا:

10:00 أتلتيكو مدريد × إشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزى:

09:45 بورنموث × سوانزي سيتي