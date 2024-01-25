صور.. محمد محسن وفاطمة الهاشمي يحييان حفل الذكرى المئوية لميلاد الموسيقار سيد درويش 

أحيا الفنان محمد محسن، وفنانة الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي، والفنانة التونسية عبير النصراوي، وفرقة مسار إجباري، حفل غنائي بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الموسيقار سيد درويش، والذي أقيم مساء أمس الأربعاء في قصر عابدين.

وتضمن الحفل مجموعة من أشهر أغاني سيد درويش بصحبة أوركسترا المايسترو شادي عبدالسلام، وهو من تنظيم مركز أبو ظبي للغة العربية.

ومن الأغاني التي تم تقديمها "يا بهجة الروح، ياعزيز عيني، الحلوة دي، البحر بيضحك ليه، يا عشاق النبي، أهو دا اللي صار، شد الحزام، ياللي تحب الورد، قوم يا مصري، سالمة يا سلامة، أنا هويت، والله تستاهل يا قلبي، يا ناس أنا مت في حبي"، وغيرها العديد من الأغاني الأخرى الشهيرة والمميزة لـ"سيد درويش".

