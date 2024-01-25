التصريح بدفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما إثر سقوط جدار سور عليهما بالشرقية

قررت نيابة بلبيس اليوم التصريح بدفن جثتي طفلين أبناء عمومة لقيا مصرعهما إثر سقوط جدار سور منزل عليهما أثناء سيرهما بالشارع بقرية أولاد سيف، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى بلبيس المركزي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط جدار على طفلين أثناء سيرهما بالشارع بنطاق قرية أولاد سيف.

وبالفحص والانتقال تبين مصرع طفلين عمرهما ١٠ و٤ سنوات أبناء عمومة؛ حيث لقيا مصرعهما إثر إصابتهما نتيجة سقوط سور منزل مبني من الطوب اللبن مهجور.

وتم تحرير محضرا بالواقعة واحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.