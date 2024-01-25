مسئول أوكراني يرجح تصدير بلاده 40 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية خلال 2024

رجح دينيس مارشوك نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني، أن تتمكن بلاده من تصدير ما بين 36 إلى 40 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية خلال السنة التسويقية الحالية.

وقال مارشوك - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الخميس: "في الأشهر الستة المقبلة، نحتاج إلى تصدير حوالي 36-40 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية، لأنه خلال النصف الأول من العام، تمكنا من تصدير ما يزيد قليلاً عن 20 مليون طن، في حين أن إجمالي إمكانات التصدير لدينا قد تجاوز 20 مليون طن".

وأضاف: "أنها أكثر من 60 مليون طن لهذا الموسم، وهي حوالي 50 مليون طن من الحبوب وحوالي 10 ملايين طن من البذور الزيتية".

وأشار مارشوك إلى أنه - في ديسمبر الماضي - صدرت أوكرانيا أكثر من 6 ملايين طن من المنتجات الزراعية، بما في ذلك 4.8 مليون طن تم تصديرها عبر الموانئ البحرية لمنطقة أوديسا.

ووفقًا للمسئول الأوكراني، صدرت أوكرانيا بالفعل في الـ20 يومًا الأولى من شهر يناير الجاري أكثر من مليوني طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ البحرية في منطقة أوديسا.

وبحسب "يوكرين فورم"، صدرت أوكرانيا في النصف الأول من العام التسويقي 2023 / 2024 حوالي 31 مليون طن من أنواع مختلفة من المنتجات الزراعية، وهو أقل بنسبة 17% عما كانت عليه في نفس الفترة من الموسم الماضي.