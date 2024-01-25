الصين: مصدومون من الهجوم الإسرائيلي على منشآت الأمم المتحدة في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة ومنع كارثة إنسانية واسعة في قطاع غزة، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس.

وأكدت الخارجية الصينية: “نحن مصدومون من الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة، ونشعر بحزن عميق إزاء الخسائر بين المدنيين في غزة وندين جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي".

وأفادت وزارة الدفاع الصينية، وفقا لتصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، بأنه على الولايات المتحدة وقف جميع الأعمال الاستفزازية والخطيرة قرب مياهنا الدولية.