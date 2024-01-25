ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على ملجأ الأونروا إلى 12

ارتفع عدد القتلى في هجوم على ملجأ تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة يأوي آلاف النازحين إلى 12، وفقا لبيان صادر عن مدير الوكالة توماس وايت.

وقال وايت إن محاولات الوصول إلى القتلى والجرحى مُنعت، دون أن يقول بشكل مباشر إن إسرائيل منعت المحاولات.

وقال إن فرق الأمم المتحدة لم تتمكن من الوصول إلى الموقع إلا في المساء، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الخميس، فيما أصيب 75 آخرون بينهم 15 في حالة حرجة.

وأضاف وايت إن الهجمات الإسرائيلية على مدينة خان يونس أجبرت مستشفى الخير على الإغلاق.

وتابع أن مستشفيان آخران، الأمل وناصر، أكبر مستشفى متبقي في قطاع غزة وواحد من مستشفيين فقط في النصف الجنوبي من المنطقة لا يزال بإمكانهما علاج المرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة، وتم تطويقهما الآن بسبب القتال العنيف “مما ترك الموظفين المذعورين والمرضى والنازحين محاصرون في الداخل”.