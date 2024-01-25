أمطار غزيرة.. طقس الخميس شديد البرودة ليلًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الخميس أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وتكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية وتمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 7، وعلى جنوب الصعيد 20 العظمي والصغرى 10 درجات.