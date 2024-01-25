صور| آثار التخريب الذي أحدثته جرافات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، صور لآثار التخريب الذي أحدثته جرافات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية ، واندلعت منذ قليل اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين.

يذكر أن في صباح اليوم، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين وتمركزت في حي المراح وفي المنطقة الشرقية من المدينة، وأفادت مصادر داخل المدينة أن آليات الاحتلال كانت معززة بجرافتين.

ومنذ قليل، شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة على منازل الفلسطينيين الملاصقة للسور الشرقي لمجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غارة أخرى استهدف بها منزل لعائلة الغول في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

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