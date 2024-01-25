المقاومة الفلسطينية تفجر عبوة ناسفة بآليات الاحتلال في مدينة جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن المقاومة الفلسطينية قامت بتفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال قرب فتحة مقيبلة في مدينة جنين، وأطلقت المقاومة النار تجاه قوات الاحتلال على شارع الناصرة بالمدينة.

كما أفادت بوصول 3 إصابات إلى مستشفى الكويتي جراء استهداف منزل عائلة الغول في حي السلطان غرب رفح الفلسطينية.

منذ قليل، نفذ الاحتلال غارة استهدفت منزل لعائلة الغول في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

يذكر أن، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت،أمس الأربعاء، أن الدبابات الإسرائيلية ومجموعة من الطائرات المسيرة، هاجمت المواطنين الفلسطينيين في مدينة خان يونس، وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال حاصرت مقر المنظمة ومستشفى الأمل ومنعت التنقل حول المبنى والمستشفى.