آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة جنين

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين وتمركزت في حي المراح وفي المنطقة الشرقية من المدينة، وأفادت مصادر داخل المدينة أن آليات الاحتلال كانت معززة بجرافتين.

كما أضافت، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحم أحياء مختلفة في مدينة جنين، واندلعت اشتباكات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام المدينة.

وفي مدينة خان يونس، قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين بعد مداهمة عمارة سكنية، واقتاد الاحتلال عددًا من المواطنين بينهم نساء وأطفال إلى مقر جمعية الهلال الأحمر، واحتجازهم داخلها.