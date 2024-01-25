فلسطين.. وصول 3 إصابات إلى مستشفى الكويتي جراء استهداف منزل غرب رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوصول 3 إصابات إلى مستشفى الكويتي جراء استهداف منزل عائلة الغول في حي السلطان غرب رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، نفذ الاحتلال غارة استهدفت منزل لعائلة الغول في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وصل 45 إصابة من بينها 15 بحالة خطيرة وصلت مستشفى أبو يوسف النجار برفح الفلسطينية، جراء قصف الاحتلال محيط منطقة "صناعة الوكالة" بخان يونس.

وقام جيش الاحتلال بقصف مدفعي عنيف على مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.