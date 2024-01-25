البيت الأبيض يندد بضرب مبنى تابع للأونروا في غزة

أدان مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، ضرب مبنى تابع لوكالة "أونروا" جنوبي غزة إزاء تقارير أشارت إلى مقتل وجرح فلسطينيين، مؤكدة أن "خسارة كل أرواح الأبرياء هي مأساة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، في بيان نشر على موقع البيت الأبيض: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي وردت اليوم (الأربعاء) عن غارات ضربت منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، مع تقارير لاحقة عن حرائق في المبنى، في أحد أحياء جنوب غزة".

وأضافت واتسون أن "التقارير أفادت أن أكثر من 30 ألف نازح فلسطيني كانوا يحتمون" بالمبنى. ونوهت إلى أنه "وبينما لا تتوفر لدينا حتى الآن كافة التفاصيل حول ما حدث، وسنواصل البحث عن مزيد من المعلومات حول أحداث اليوم، إلا أن خسارة كل أرواح الأبرياء هي مأساة".

وذكرت أن "هذا الصراع بالفعل أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ونحن نحزن على كل حياة مدنية فقدت. إنه لأمر مفجع أن نرى الأطفال يقتلون ويصابون وييتّمون".

وقالت إن "الولايات المتحدة لا تتزعزع في دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ضد إرهابيي حماس الذين يختبئون بين السكان المدنيين ويريدون إبادة دولة إسرائيل".

واستدركت قائلة: "لكن إسرائيل تحتفظ بمسؤولية حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والمواقع الإنسانية".

وأردفت أنه كما أوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "منذ الأيام الأولى لهذه الأزمة، فإن الولايات المتحدة ستواصل أيضا العمل على زيادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة وإعادة جميع الرهائن المحتجزين هناك".

أتت تصريحات واتسون عقب أخرى مشابهة من نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل، إن الولايات المتحدة قلقة إزاء هجوم إسرائيلي على مركز تدريب للأمم المتحدة يؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة.

وكرر باتل دعوة واشنطن لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية.

وأضاف باتل في إفادة صحفية "نأسف لهجوم وقع اليوم على مركز التدريب التابع للأمم المتحدة في خان يونس" واصفا إياه بأنه "مثير للقلق على نحو لا يصدق".

وقال باتيل: "تجب حماية المدنيين، ويجب احترام الطبيعة المحمية لمنشآت الأمم المتحدة، وتجب حماية العاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي يحتاج إليها المدنيون".

وكان مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة التابعة للأمم المتحدة (أونروا) قال إن تسعة فلسطينيين قتلوا وأصيب 75 آخرون عندما أصابت قذيفتا دبابة مبنى يؤوي زهاء 800 فرد في جنوب قطاع غزة.