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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددًا من الفلسطينيين في خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين بعد مداهمة عمارة سكنية في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما أضافت، أن الاحتلال اقتاد عددًا من المواطنين بينهم نساء وأطفال إلى مقر جمعية الهلال الأحمر، واحتجزهم داخلها، وأفادت مصادر في خان يونس أن الاحتلال يستمر في قصف مكثف على المدينة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول 45 إصابة من بينها 15 بحالة خطيرة وصلت مستشفى أبو يوسف النجار برفح الفلسطينية، جراء قصف الاحتلال محيط منطقة "صناعة الوكالة" بخان يونس.

ومنذ قليل، قام جيش الاحتلال بقصف مدفعي عنيف على مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين مدينة خان يونس