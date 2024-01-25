أبرزهم «منى زكي ومدحت العدل».. نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص لفيلم رحلة 404

رصدت عدسة «البوابة نيوز» فعاليات العرض الخاص لفيلم رحلة 404، والذي أقيم في إحدى سينمات الشيخ زايد، حيث حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على حضور العرض الخاص للفيلم وكان من أبرزهم منى زكي ومجموعة من النجوم.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.