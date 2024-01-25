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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 25 مرة بـ87 مقذوفا خلال 24 ساعة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 87 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. أطلق العدو 87 مقذوفا من عيارات مختلفة".

وبحسب المكتب التمثيلي، تم تسجيل 7 عمليات قصف على محور دونيتسك، و17 عملية أخرى على محور غورلوفكا وواحدة على محور ياسينوفاتايا، والمعلومات الواردة تشير إلى مقتل مدني واحد.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.

وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

القوات الأوكرانية دونيتسك مقذوف ساعة