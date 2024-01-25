قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات واسعة في عدة بلدان فلسطينية

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بالاقتحامات التي نفذها الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فاقتحم الاحتلال وآلياته العسكرية قرية دوما ودير الحطب شرق نابلس، كما قام الاحتلال باقتحام المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار، وأفادت مصادر محلية داخل البلدة أن الاحتلال نشر جنوده وآلياته في الشوارع وتجولت في الأحياء داخل البلدة.

أما في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية، وكثفت من مركبات الشرطة عند مدخل البلدة.