الدفاع البريطانية تعلن الانتهاء من تدريب نحو 40 ألف جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، انتهاء تدريب ما يقرب من 40 ألف عسكري أوكراني، ضمن التدريبات المتعددة الجنسيات Interflex.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي عبر منصة "إكس" أن القوات البريطانية وحلفاءها دربوا أكثر من 38 ألف جندي أوكراني".

وأضافت كما تم تدريب أكثر من 34 ألف شخص أكملوا برنامج تدريب المشاة، كما أتم 4 آلاف آخرين دورات تدريبية خاصة للأطباء وخبراء المتفجرات ومشاة البحرية.

وفي صيف عام 2022 تم إطلاق عملية "Interflex" الدولية لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا، وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن هذه العملية أكبر برنامج تدريب عسكري من نوعه على الأراضي البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية".