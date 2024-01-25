ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بتجدد القصف المدفعي لقوات الاحتلال على مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أضافت، أن الاحتلال قام بقصف مدفعي عنيف على مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتم نقل 45 إصابة من بينها 15 بحالة خطيرة إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح الفلسطينية، جراء قصف الاحتلال محيط منطقة "صناعة الوكالة" بخان يونس.

يذكر أن، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت،أمس الأربعاء، أن الدبابات الإسرائيلية ومجموعة من الطائرات المسيرة، هاجمت المواطنين الفلسطينيين في مدينة خان يونس، وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال حاصرت مقر المنظمة ومستشفى الأمل ومنعت التنقل حول المبنى والمستشفى.

تجدد القصف المدفعي محيط مستشفى ناصر خان يونس