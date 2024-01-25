تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بتجدد القصف المدفعي لقوات الاحتلال على مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أضافت، أن الاحتلال قام بقصف مدفعي عنيف على مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتم نقل 45 إصابة من بينها 15 بحالة خطيرة إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح الفلسطينية، جراء قصف الاحتلال محيط منطقة "صناعة الوكالة" بخان يونس.

يذكر أن، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت،أمس الأربعاء، أن الدبابات الإسرائيلية ومجموعة من الطائرات المسيرة، هاجمت المواطنين الفلسطينيين في مدينة خان يونس، وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال حاصرت مقر المنظمة ومستشفى الأمل ومنعت التنقل حول المبنى والمستشفى.