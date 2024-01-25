اندلاع اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الظاهرية جنوب الخليل

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأربعاء، عن وقوع اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، مما نتج عن تلك الاشتباكات إصابة شاب بالرصاص الحي، كما أطلق الاحتلال قنابل الغاز على الفلسطينيين أصيب خلالها العشرات بالاختناق.

وأمس الأربعاء، أفادت الصحة الفلسطينية، أن الدبابات الإسرائيلية ومجموعة من الطائرات المسيرة، هاجمت المواطنين الفلسطينيين في مدينة خان يونس، وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال حاصرت مقر المنظمة ومستشفى الأمل ومنعت التنقل حول المبنى والمستشفى.

كما أعلنت عن استشهاد 6 فلسطينين في هجمات خان يونس، وحاصر الاحتلال ايضًا مجمع ناصر الطبي، ومنعت عنه الإمداد الطبي والغذائي.