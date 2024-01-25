مصرع وإصابة 4 أشخاص في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران في تفجير انتحاري استهدف إحدى محطات الوقود الواقعة بمديرية "ورتا نبدا" في العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت الشرطة الصومالية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية- أن انتحاريا فجر نفسه عند الساعة الرابعة مساء الأربعاء، في محطة وقود بمديرية "ورتا نبدا" في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، موضحة أن قوات الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث بدأت تحقيقات أولية وساعدت في تقديم الإسعافات الطبية للمصابين جراء الانفجار.

وأشارت الوكالة الصومالية إلى أن أصابع الاتهام توجه -في غالب الأمر- إلى مليشيات "الشباب" -المرتبطة بتنظيم "القاعدة"- في تنفيذ مثل هذه الهجمات.