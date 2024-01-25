فلسطين.. وصول 45 إصابة إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوصول 45 إصابة من بينها 15 بحالة خطيرة وصلت مستشفى أبو يوسف النجار برفح الفلسطينية، جراء قصف الاحتلال محيط منطقة "صناعة الوكالة" بخان يونس.

ومنذ قليل، قام جيش الاحتلال بقصف مدفعي عنيف على مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأمس الأربعاء، أفادت الصحة الفلسطينية، أن الدبابات الإسرائيلية ومجموعة من الطائرات المسيرة، هاجمت المواطنين الفلسطينيين في مدينة خان يونس، وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال حاصرت مقر المنظمة ومستشفى الأمل ومنعت التنقل حول المبنى والمستشفى.

كما أعلنت عن استشهاد 6 فلسطينين في هجمات خان يونس، وحاصر الاحتلال ايضًا مجمع ناصر الطبي، ومنعت عنه الإمداد الطبي والغذائي.