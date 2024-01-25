بدون صلاح.. ليفربول يتخطى فولهام ويتأهل إلى نهائي كأس كاراباو

تخطى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره فولهام في دور نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويغيب محمد صلاح في الفترة الحالية عن ليفربول، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وانتهت مباراة ليفربول وفولهام، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب كرافين كوتيج، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من كأس كاراباو.

تقدم الريدز على الفريق اللندني في الشوط الأول بهدف للا شئ، سجله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 11 من صناعة جاريل كوانساه.

وفي الشوط الثاني، أدرك عيسى ديوب التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 76 من صناعة هاري ويلسون.

وبالرغم من التعادل، تأهل ليفربول إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، حيث فاز في مباراة الذهاب على فولهام بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والعودة 3-2 لصالح رفاق محمد صلاح.

ويواجه ليفربول، نظيره تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، بعدما اكتسح الأخير ميدلسبره بسداسية مقابل هدفين في مجموع مباراتي نصف النهائي.