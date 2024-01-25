أمم أفريقيا 2023.. منتخب المغرب يتأهل لدور الـ16 على صدارة المجموعة السادسة

حقق منتخب المغرب، فوزًا ثمينًا على زامبيا بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب لاورينت بوكو، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

سجل حكيم زياش هدف اللقاء الوحيد في المباراة، وذلك في الدقيقة 37 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، على صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد زامبيا عند نقطتين في المركز الثالث، ليعبر منتخب أسود الأطلس دور المجموعات ويواجه منتخب جنوب أفريقيا في الدور ثمن النهائي.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.