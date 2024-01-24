كأس كاراباو.. ليفربول يتفوق على فولهام في الشوط الأول

تفوق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على نظيره فولهام بهدف للا شئ خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب كرافين كوتيج، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويغيب محمد صلاح في الفترة الحالية عن ليفربول، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأحرز الكولومبي لويس دياز هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 11 من صناعة جاريل كوانساه، ليضع ليفربول في المقدمة على حساب فولهام.

وكان ليفربول، فاز على فولهام في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد.

ويتأهل الفائز من مواجهة ليفربول وفولهام، إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) لمواجهة تشيلسي، الذي تخطى ميدلسبره في نصف النهائي.