أمم أفريقيا 2023.. منتخب المغرب يتقدم على زامبيا بالشوط الأول

تقدم منتخب المغرب على نظيره الزامبي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب لاورينت بوكو، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

سيطر المنتخب المغربي على مجريات اللعب في الشوط الأول، حتى نجح حكيم زياش في وضع أسود الأطلس في المقدمة بهدف في الدقيقة 37 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات لاعبي منتخب المغرب في مضاعفة النتيجة، ولكن باءت هذه المحاولات بالفشل خلال الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء.

ويسعى المنتخب المغربي للفوز على زامبيا وحصد الثلاث نقاط؛ من أجل التأكيد على تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويتصدر منتخب المغرب، جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب زامبيا المركز الثالث وفي رصيده نقطتين، أما الكونغو الديمقراطية يأتي في مركز الوصافة بنقطتين أيضًا، فيما يتذيل تنزانيا الترتيب بنقطة وحيدة.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.