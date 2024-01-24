أحمد سامي: نجحنا فى التأهل من بوابة الاتحاد السكندري.. وأمامنا مباراة شرسة

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أبدى أحمد سامى،المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحة، سعادته بتحقيق الفوز بهدفين دون رد امام الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الثالثة لكاس الرابطة.



وقال نجحنا فى العبور أمام فريق منظم، واوجه الشكر للاعبين على الإلتزام والأداء الرجولى رغم الغيابات الموثرة بالفريق حيث عانى الفريق من غياب المغربى وحكم وطارق علاء وحسام حسن

ومع ذلك حققنا فوز مهم وتاهلنا بجدراه رغم تعثر ضربه البدايه امام البلديه.

وقال سامى أغلقنا صفحه سيد البلد وسنحصل على ٢٤ ساعه راحه بعدها نستعد مباشره للاستعداد للموقعه الشرسه امام سيراميكا .

وأضاف أن كاس الرابطه بالإضافة لاهميته كبطوله ولكنه أيضا افضل اعداد لعوده الدورى وتجهيز الاعبين بعدد من المباريات الرسمية.