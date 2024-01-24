شولتس: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا في المجال العسكري

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، تضامن ألمانيا الدائم والمستمر مع أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، مشيرًا إلى استمرار دعم بلاده في المجال العسكري لكييف، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبستريت أن المستشار الألماني أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تم مناقشة الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن الرئيس الأوكراني قدم لشولتس تفاصيل حول آثار الهجمات الروسية الأخيرة، معربًا عن شكره للحكومة الألمانية على دعمها العسكري، وخاصة التعزيزات التي قدمتها للدفاع الجوي الأوكراني.

وأشار المتحدث إلى توافق الجانبين على إنهاء المحادثات قريبًا بشأن التوصل إلى اتفاقيات ثنائية في مجالي الأمان والدعم، تنفيذًا لإعلان مجموعة السبع الذي صدر في يوليو 2023.