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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حازم عمر: حزب الشعب الجمهوري حريص على الحفاظ على هويته باختيار الكفاءات

حازم عمررئيس حزب
حازم عمررئيس حزب الشعب الجمهوري
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كشف المرشح الرئاسي حازم عمر أن حزب الشعب الجمهوري  حريص على الحفاظ على هويته وتدقيق العضويات لدرجات أن الاعضاء الجدد قد يحصلون على الكارنيه بعد ستة اشهر من الانضمام  قائلًا: " حزبنا قائم على الايدولوجيا  ورسالتنا هي الارتقاء بالوعي والحياة السياسية  ولنا هوية وهي يسار الوسط وكافة برامجنا مندرجة تحت هذا العنوان".

 

واشار  حازم عمر، إلى  أن عائلته عائلة سياسية  وبرلمانية ضاربة بجذورها في الارض منذ عهد  الملك فؤاد الاول قائلًا: " نحن برلمانيون منذ عهد الملك فؤاد وكان لدينا منحنيات هبوطًا صعودًا بعد ثورة 1952  وعهد عبد الناصر ثم الرئيس السادات والرئيس مبارك وحتى الان نحن نشرب السياسة منذ الصغر".

واضاف  المرشح الرئاسي حازم عمر في تصريحات صحفية اليوم أن فريقه الاستشاري يضم ذوي الخبرات سواء من الأكاديميين أو ذوي الخبرات المتراكمة حيث أن حزبه حريص على الخبرات المتراكمة فالاكاديميين يحلون المعادلات  وذوي الخبرات عليهم جزء التطبيقات وأن  برنامجه يضع الهدف والخطط وأليات التنفيذ بجدول زمني وهو دائمًا مايحرص عليه ".

 

 

 

 

 

 

المرشح الرئاسي حازم عمر حزب الشعب الجمهوري ثورة 1952 الأعضاء الجدد