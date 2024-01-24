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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة الدفاع الهولندية: مصر تبذل قصارى جهدها لإدخال المساعدات لغزة

وزيرة الدفاع الهولندية
وزيرة الدفاع الهولندية
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شددت وزيرة الدفاع الهولندية، كاجسا أولونجرن، على ضرورة أن يعلم الجميع أن الشعب الفلسطيني يعيشون في ظروف مروعة، وهذا أمر ضروري، وأنها تعتقد أن المصريين والسلطات المصرية يفعلون قصارى جهدهم، وهذا أمر مهم.

وطالبت خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح، أن يتضافر المجتمع الدولي بكل شكل لإدخال المساعدات الإنسانية سواء الغذاء أو الأدوية والمقدمة من وزارة الصحة"، مثمنة دور مصر في دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، متوجهة بالشكر لمصر على دورها المحوري على نزع فتيل الأزمة في قطاع غزة، الذي أكدت أنه يشهد أوضاعا مأساوية تتطلب حلولا سريعة.

وأضافت "أولونجرن"،، "نحن هنا لننظر بأعيننا الجهود الحثيثة للسلطات المصرية مع الهلال الأحمر في جهود مشتركة لفعل كل ما في وسعهم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وزيرة الدفاع الهولندية الشعب الفلسطيني السلطات المصرية