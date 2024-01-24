مدير برامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب يجتمع بالجهاز الفنى والإداري لمشروع الموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

عقد الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، ومدير المركز القومي للموهبة الحركية بوزارة الشباب والرياضة اجتماعا اليوم الأربعاء، بأعضاء الجهاز الفني والإداري بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة الدقهلية، بجميع مراحله بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات الرياضية، ومدير المشروع بالدقهلية، وتامر المتولي المشرف المالي للمشروع، وأعضاء الجهاز الفني والإداري بمشروع الموهبه والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

ومن جانبه فحص الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبه الرياضية، السجلات المالية والإدارية الخاصة بمراكز المشروع المختلفة "البراعم والناشئين والشباب"، والاطلاع على سجلات زيارات المشرفين الفنيين لجميع مراكز المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

كما استمع الى متطلبات جميع المدربين والإداريين، والصعوبات التي تواجههم سواء من الناحية الفنية أو الإدارية، وتعرف على الإنجازات والبطولات التى حققها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، وقام بزيارة مركز التنس الطاولة، وشاهد التدريب بصالة التدريب بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، وقام بالتعرف عليهم ومعرفة اسماءهم، وأكد على ضرورة ان يكون لديهم نوع من الثقافة العامة والالتزام والانضباط الرياضي والاخلاقى والديني وان هذه الصفات من أهم سمات ومقومات صناعة البطل الاوليمبي.

وأكد الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تأتى هذه الزيارة والاجتماع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البجرمى رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات الرياضية ومدير المشروع بالدقهلية.

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