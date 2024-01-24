اقرأ غدًا في "البوابة"| الاحتفال بعيد الشرطة.. السيسي: مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 25 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الاحتفال بعيد الشرطة.. السيسي: مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها

مفاوضات للتهدئة.. مبعوث أمريكي يزور دول المنطقة لوقف القتال

بلينكن: الولايات المتحدة لن تدعم إنشاء إسرائيل "مناطق عازلة" في غزة

ضغط دولي لحل الدولتين

آلاف النازحين الفلسطينيين يفرون من خان يونس وسط حصار الاحتلال

حماية حركة الملاحة البحرية.. أمريكا تنفذ ضربات جديدة ضد الحوثي والجماعات المسلحة في العراق

تصاعد حدة التوتر.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز في البحر الأصفر

فشل في التأهيل.. استبعاد روحاني من انتخابات مجلس الخبراء الإيراني