مظاهرات في تل أبيب تطالب بصفقة تبادل أسرى فورية مع حماس

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية قمعت عشرات المستوطنيين وفرقتهم عنوةً، خلال تظاهرة في تل أبيب.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد طالب المتظاهرين بصفقة تبادل فورية مع حركة حماس للإفراج عن أسـرى الاحتلال في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيالون ليفي، الثلاثاء، أن إسرائيل لن توافق على أي اتفاق وقف إطلاق نار يسمح لحركة "حماس" بالسيطرة على سلطة قطاع غزة، ولا يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين يحتجزهم المقاومة في القطاع.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ليفي أشار إلى أن هناك جهودًا جارية لضمان إطلاق سراح الأسرى، ولكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.