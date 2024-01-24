كأس كاراباو.. تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام في غياب محمد صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فولهام، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويحل فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره فولهام بملعب كرافين كوتيج، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الأوروجوياني داروين نونيز، هجوم الريدز أمام فولهام، رفقة الهولندي كودي جاكبو، والكولومبي لويس دياز.

وكان ليفربول، فاز على فولهام في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد.

ويغيب محمد صلاح في الفترة الحالية عن ليفربول، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتأهل الفائز من مواجهة ليفربول وفولهام، إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) لمواجهة تشيلسي، الذي تخطى ميدلسبره في نصف النهائي.

تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: كونور برادلي - جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

خط الوسط: ماك أليستر - هارفي إيليوت - ريان جرافينبيرش

وفي الهجوم: كودي جاكبو - داروين نونيز - لويس دياز.