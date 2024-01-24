احتجاجات في أيرلندا تطالب بدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بالعدل الدولية

احتشد المئات المتظاهرين أمام البرلمان الأيرلندي في العاصمة دبلن، مساء اليوم الأربعاء، للضغط على النواب والحكومة الإيرلندية للالتحاق بجنوب أفريقيا بالدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

ويترقب العالم صدور قرار من محكمة العدل الدولية بشأن الشكوي التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بشأن جرائم الحرب والابادة التي ارتكابتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزال يوم الجمعة المقبل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطنيين بشكل عشوائي متواصل حيث بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفاعت الى 25700 شهيد و63740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتبرر إسرائيل القتل المتواصل التي تقوم قواتها به في قطاع غزة بإنها تدافع عن نفسها، وأن جرائم الحرب التي حدثت جاءت من جانب المقاومة الفلسطينية.

وقدمت جنوب إفريقيا ما يفيد لمحكمة العدل الدولية بإرتكاب إسرائيلي مجازر ضد الإنسانية في القطاع وتصريحات وزراء ومسئولين في الحكومة الإسرائيلية تدعو لإبادة الشعب الفلسطيني بالإضافة الي تهجير خارج الاراضي الفلسطينية.