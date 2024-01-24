كأس أفريقيا 2023.. منتخب تونس يودع "الكان" من دور المجموعات

ودع منتخب تونس بطولة أمم أفريقيا من الباب الضيق بعد التعادل السلبي مع نظيره جنوب أفريقيا في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب كوروجو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة بدور مجموعات كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وفشل منتخب نسور قرطاج في تحقيق أي انتصار في البطولة الافريقية مكتفيا بالتعادل في مواجهتين والخسارة من ناميبيا ليودع البطولة من دور المجموعات في مفاجأة من العيار الثقيل، بينما تأهل جنوب أفريقيا في المركز الثاني رفقة منتخب مالي المتصدر ومنتخب ناميبيا صاحب المركز الثالث.

جاء تشكيل تونس للمباراة كالتالي:

حارس المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: جدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

خط الوسط: حمزة رفيعة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: إلياس العاشوري - سيف الدين الجزيري

وبدأ منتخب جنوب أفريقيا مواجهة تونس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موداو- كيكانا - مفالا - موديبا

خط الوسط: موكوينا - سيثول - مورينا

خط الهجوم: زواني - بيرسي تاو - ماكجوبا.