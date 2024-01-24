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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق: مصر بدأت عصر التكنولوجيا النووية من أجل التنمية

الدكتور علي عبدالنبي
الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق
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وجه الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب محطة الضبعة النووية في مصر، قائلا: "كل الاحترام لهذا الشخص، لأني أعلم جيدا معنى هذه الوحدات، وبحلول سنة 2030 ستدخل المجدة الرابعة الخدمة".

وأضاف عبدالنبي خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": " مصر لديها مشروع نووي مقدر له أن يتكون من 40 أو 50 محطة نووية، والمحطات النووية هي التي ستمنح القوة لمصر، لان كل شيء سيترتب على التكنولوجيا النووية".

وتابع، أن مصر تستهدف توطين التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية، وإن حدث التوطين، فإن ذلك معناه أن أعلى جودة في الصناعات هي التكنولوجيا والنووية، وبالتالي ستصبح مصر دولة صناعية كبرى. 
 

الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق فلاديمير بوتين محطة الضبعة النووية في مصر