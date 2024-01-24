دبلوماسي روسي سابق: العلاقات مع مصر وصلت إلى مستوى عالٍ جدا



قال الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتازوف، إن العلاقات المصرية الروسية وصلت إلى مستوى عالٍ جدا نتيجة علاقات الشخصية الطيبة التي تجمع بين رئيسي البلدين.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "هناك تعاون بين البلدين في كل المجالات مثل المجال الاقتصادي ومجال الطاقة، وهناك تعاون بين روسيا والعالم العربي، ونعتبر أن مصر هي طليعة العالم العربي وأكبر الدول العربية وأكثرها نفوذا".



وتابع الدبلوماسي الروسي السابق: "في الظروف الحالية، عندما تواجه روسيا كل الدول الغربية سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، فإن العلاقات الثنائية الروسية ومصر تأخذ طابعا خاصا، وليس ذلك فقط، ولكن مع كل الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، فقد انضموا إلى مؤسسة بريكس منذ بداية العام الجاري 2024".

